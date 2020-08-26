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26 августа 2020 года доллар побил годовой рекорд

В среду, 26 августа, американская валюта прибавила 4,52 копейки. Теперь доллар стоит 2,648 белорусского рубля
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26 августа 2020 года доллар побил годовой рекорд.

26 августа 2020 года доллар побил годовой рекорд.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Таким образом, доллар побил годовой рекорд. Предыдущий максимальный курс доллара в Беларуси был зафиксирован 24 марта: тогда американская валюта стоила 2,64. Повышение курса было связано с низкими ценами на нефть.

26 августа доллар прибавил 1,74% по сравнению с 25 августа. Однако рост доллара немного замедлился - 25 августа он составлял 1,85%.

26 августа прибавил также евро: рост составил 5,25 копейки. Так, курс евро - 3,1283 белорусского рубля. Меньше всех подрос российский рубль - на 1,27 копейки. 100 российских рублей стоят 3,5066 белорусского.

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