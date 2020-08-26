Погода в Беларуси на 27 августа: до 21 градуса тепла, но с сильными дождями и грозами

Погода в Беларуси на 27 августа Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси 27 августа ожидается теплая погода - воздух днем прогреется до 21 градуса. Об этом сообщает БелТА.

По прогнозам синоптиков, 27 августа будет преобладать облачная погода. Ожидаются сильные дождями, а местами и грозы. Во время гроз, к слову, порывы ветра будут достигать 14 м/с.

«В четверг, 27 августа, в отдельных районах Беларуси прогнозируется слабый туман. Ветер будет преобладать юго-западный с порывами от 4 до 9 м/с. Ночью температура воздуха составит от 9 до 15 градусов со знаком плюс, а днем - до 21 градуса тепла», - сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии.

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