«За мной пришли»: включенный в Координационный совет предприниматель из Бреста уехал из Беларуси

Бизнесмен Андрей Воронин из Бреста покинул Беларусь. Фото: личный архив

- За мной пришли. Только в воскресенье я шел по Минску с двухсоттысячной толпой, а сегодня я уже в бегах, - рассказывает о событиях последних дней предприниматель Андрей Воронин, владелец столярной мастерской в Бресте и мебельных шоурумов в Гродно и Минске.

Он вошел в состав Координационного совета как представитель Брестчины. Именно с этим бизнесмен связывает проблемы, с которыми столкнулся его бизнес.

- Связано ли это с моей гражданской позицией? Связано ли это с моими призывами и протестом на протяжении последних месяцев? Конечно! Тут к гадалке не ходи, - говорит Андрей.

С его слов, ему вменяют неуплату налогов и сокрытие доходов в особо крупном размере. Это уголовное преступление, за которое грозит наказание вплоть до 5 лет заключения.

- Опечатали всю мастерскую со всеми станками, материалом и изделиями. К родителям приходили следователи, проводили обыск, перевернули все вверх дном, напугали маму. Ребят из моей команды вчера допрашивали 5 часов, забрали телефоны. Приезжали к ним домой, - делится подробностями Воронин.

Бизнесмен пообещал выполнить перед заказчиками свои обязательства, с помощью адвокатов он надеется в скором времени распечатать мастерскую. Сам же Андрей Воронин с семьей уехал из страны.

- Дорогие друзья! Мы с Ксюшей уже не в Беларуси. Сейчас мы на перепутье, потому что сидеть, как Бабарико и Тихановский, по политически сфабрикованному делу не хочется. А такая вероятность приближалась к 100 процентам. Я люблю Брест, люблю Беларусь, люблю белорусов. Я очень хочу вернуться. Поэтому мы не бросим борьбу. Координационный совет Бреста создан, и он работает. Очень тихо, но очень продуктивно, - оставил послание своим друзьям в Фейсбуке Андрей Воронин.

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