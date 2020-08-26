Под Лунинцем местный житель выкопал гранату у себя в огороде.

Случай произошел в деревне Лобча Лунинецкого района Брестской области. Местный житель работал в огороде и наткнулся на металлический предмет, напоминающий боеприпас. Об этом он сразу сообщил в милицию. На место происшествия выехали сотрудники районного отдела и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Для безопасности территорию оперативно перекрыли. Во время обследования территории у дома военнослужащие других взрывных устройств не обнаружили. На данный момент гранату уже уничтожили, сообщает УВД Брестского облисполкома.

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