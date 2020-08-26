Глава МИД Литвы ответил Макею: «Выходом из этого политического тупика могут послужить только новые прозрачные выборы»

Глава МИД Литвы ответил Макею. Фото: lrt.lt

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс ответил своему белорусскому коллеге Владимиру Макею. И заявил, что выходом из сложившейся ситуации в Беларуси могут быть только новые выборы. Ответ Линкявичюс опубликовал на своей странице в Твиттере.

«Владимир, да, я знаю тебя, Беларусь, и еще больше я узнаю белорусов, которые решили, что не нужно молчать, несмотря на то насилие, запугивание, заключения, а в дальнейшем, как выяснилось, пытки и издевательства. Белорусы не смирились с тем обманом и правом на выборы, которое у них отняли», - написано в сообщении Линкявичюса.

Он также напомнил, что в 2016 году большинство санкций были отозваны, так как Европа поверила в те искренние намерения белорусских властей об отказе от репрессий. По словам Линкявичюса, закрыть глаза на то, что происходит сегодня, просто невозможно и непростительно.

«Руководство Беларуси своими руками разрушило надежду, собственно, как и те хрупкие признаки на конструктивный диалог и признаки налаживаемого сотрудничества», - отметил глава МИД Литвы.

Линкявичюс подчеркнул, что Литва не намерена вмешиваться во внутренние дела Беларуси, а наоборот, заинтересована в том, чтобы Беларусь оставалась независимой и суверенной. И добавил, что добрососедские отношения между Литвой и Беларусью возможны только при условии, если власти смогут наладить диалог с гражданским обществом.

«Выходом из политического тупика могут послужить только новые прозрачные выборы президента», - подчеркнул Линкявичюс.

Напомним, что глава МИД Беларуси Владимир Макей ранее обратился к своим европейским коллегам и заявил, что он искренне верит в возможность добрососедских отношений.