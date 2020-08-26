Генпрокуратура РБ создала комиссию по проверке заявлений о применении насилия со стороны силовиков

Генпрокуратура РБ создала комиссию по проверке заявлений о применение насилия со стороны силовиков.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Генеральная прокуратура сообщила, что подразделения СК ведут доследственные проверки по заявлениям граждан о применении физической силы и специальных средств во время несанкционированных массовых мероприятий.
Задача следователей - установить наличие либо отсутствие признаков преступлений в действиях силовиков при задержании, доставке и содержании в ЦИП и ИВС граждан, которые участвовали в несанкционированных массовых мероприятиях.
В помощь Следственному комитету создана межведомственная комиссия под эгидой Генпрокуратуры, пишет БелТА.
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