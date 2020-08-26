В МИД Литвы планируют ввести санкции против 118 должностных лиц Беларуси. В этом списке и Лукашенко

В МИД Литвы планируют ввести санкции против 118 должностных лиц. В этом списке и Лукашенко. Фото: pixabay.com

В МИД Литвы планируют ввести санкции против 118 должностных лиц, которые были причастны к фальсификации выборов, а также к насилию над гражданами. В этом списке и Лукашенко. Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на издание Delfi.lt.

- Министерство иностранных дел Литвы уже передало в МВД дополненный список. На данный момент в нем уже 118 человек, на которых предлагается наложить санкции. Лица, которые оказались в данном списке, не смогут въезжать на территорию Литвы. Также наложение санкций подразумевает и блокировку средств на счетах, - рассказала советник главы МИД Раса Якилайтене.

Она также добавила, что окончательное решение по данному списку будет принято министром внутренних дел Литвы Ритой Тамашунене.

Вопрос о санкциях будут обсуждать министры иностранных дел ЕС на неформальной встрече в Берлине, которая состоится 27 - 28 августа.

Напомним, что ранее в МИД Литвы сообщили о том, что в санкицонном списке оказались 32 чиновника, в числе которых был и Лукашенко.