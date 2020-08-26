Глава Федерации хоккея Беларуси подал в отставку. Его обязанности временно будет исполнять Дмитрий Басков

Глава Федерации хоккея Беларуси подал в отставку. Исполнять его обязанности пока будет Дмитрий Басков. Фото: БелТА

Глава Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов подал в отставку. Его обязанности временно будет исполнять генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков. Об этом сообщили в БелТА.

Савилов возглавлял федерацию с июня 2018 года. На заседании исполкома Федерации хоккея Беларуси, которое состоялось 26 августа, Савилов поблагодарил всех тех, кто был причастен к развитию белорусского хоккея во время его работы.

«Я покидаю свой пост, но не ухожу из хоккея. Полномочия передаю своему заместителю Дмитрию Баскову и желаю ему огромной удачи», - сказал Савилов.

Имя того, кто возглавит Федерацию хоккея Беларуси, станет известно уже 9 сентября, когда состоится внеочередная выборная конференция.

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