Глава стачкома МЗКТ Лавринович осужден на 10 суток. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Лавринович обвинен по частям 1 и 2 статьи 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Председателя стачкома МЗКТ арестовали за участие в митинге 23 августа, а также за то, что Лавринович собирал подписи и проводил собрания на территории завода, пишет БелаПАН.

Днем ранее, 25 августа, на 10 суток был осужден также член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, председатель стачечного комитета МТЗ Сергей Дылевский. До суда он сутки находился в ЦИП на Окрестина. Суд Заводского района Минска признал виновным Дылевского по ст. 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и ст. 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП.

Напомним, что 24 августа также вместе с Сергеем Дылевским на проходной МТЗ была задержана ОМОНом доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.