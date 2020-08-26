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С 29 августа Украина вводит запрет на въезд в страну для иностранцев. Он будет действовать до 28 сентября

Соответствующее решение было принято 26 августа на заседании правительства Украины
Инна КорсакИннаКорсак
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Украина до 28 сентября ограничивает въезд для иностранцев на свою территорию. Фото: pixabay.com

Украина до 28 сентября ограничивает въезд для иностранцев на свою территорию. Фото: pixabay.com

С 29 августа Украина вводит запрет на въезд в страну для иностранцев. Он будет действовать до 28 сентября. Об этом сообщает информационное агентство Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение было принято 26 августа на заседании правительства Украины в Киеве.

«Ограничение не будет касаться тех лиц, у которых есть разрешение на проживание, которые являются членами международных и гуманитарных миссий. Также запрет не коснется тех, кто въезжают на территорию Украины транзитом, являются водителями грузовых транспортных средств, культурными деятелями, у которых имеется на руках приглашение от учреждений культуры и других лиц», - пояснил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Запрет на въезд начнет действовать с 00.00 29 августа.

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