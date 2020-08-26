Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 августа 2020 года: рекордный прирост за сутки - 247 новых случаев COVID-19 и 5 смертей

Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В телеграм-канале Минздрава опубликовали актуальную статистику по COVID-19 в Беларуси на 26 августа. Число зараженных составляет уже 70 974 человека. Прирост за сутки можно считать рекордным - 247 новых случаев.

После проведенных курсов лечения в больницах Беларуси домой были выписаны 69 378 белорусов. Не обошлось и без смертей - за сутки скончались 5 человек. Всего же от коронавируса умерли 657 человек.

«У тех людей, которые не смогли победить инфекцию и умерли, были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция», - пояснили в ведомстве.

За все время в стране было проведено 1 миллион 487 тысяч 902 теста для выявления COVID-19.

В понедельник, 24 августа, Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси вторая волна коронавируса еще не началась, но число заболевших увеличивается из-за «наших терок на улицах». По словам заместителя министра здравоохранения, вторая волна ожидается в Беларуси в ноябре-декабре.