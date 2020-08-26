Дмитрий Песков отказался оценивать ситуацию в Беларуси. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дмитрий Песков решил не комментировать слова Светланы Тихановской о «мирной революции» в Беларуси. Об этом она заявила 25 августа во время разговора с парламентом ЕС.

- Давать какие-то оценки происходящему, давать оценки тем или иным действиям правоохранительных органов, выполняющих функции по обеспечению порядка, означало бы вмешиваться во внутренние дела нашей соседей и союзной Беларуси. Мы этого делать не будем, - ответил журналистам Песков, сообщает ТАСС.

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