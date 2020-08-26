Колесникову вызвали на допрос в СК Фото: Павел МАРТИНЧИК

Марию Колесникову также вызвали в Следственный комитет для дачи показаний. Допрос состоится 27 августа. Об этом сообщает БелаПАН.

Колесникова вызвана на допрос в качестве свидетеля в рамках уголовного дела, которое было возбуждено Генеральной прокуратурой Беларуси по факту создания и деятельности Координационного совета.

Напомним, что ранее в Следственный комитет уже были вызваны Максим Знак, Сергей Дылевский, Павел Латушко. Допрос Латушко, к слову, длился 3,5 часа. В среду, 26 августа на допрос в СК ходила Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Ее допрос длился 15 минут.

Напомним, что два члена Координационного совета - Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский - находятся на данный момент на Окрестина, где отбывают 10 суток.

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В Координационном совете прокомментировали слова Лаврова, главы российского МИДа, и пресс-секретаря Путина Пескова (подробности).