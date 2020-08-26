«Нет никакого наращивания НАТО в регионе». Альянс просит Беларусь не пугать им протестующих

НАТО просит Беларусь не пугать альянсом протестующих белорусов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Заявление журналистам Столтенберг сделал перед началом Совета ЕС по обороне, которое состоялось в Берлине. Он заявил, что НАТО «видит попытки режима (властей Беларуси) использовать военный альянс как оправдание для разгона митингующих, для применения насилия против людей».

- Это неверно, потому что нет никакого наращивания НАТО в регионе, - сказал Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

Генсек добавил, что НАТО внимательно следит за ситуацией в Беларуси. Он также подчеркнул, что народ Беларуси должен иметь право определять свое будущее.

- Все союзники по НАТО уважают суверенитет и территориальную целостность Беларуси, и НАТО остается оборонным союзом, готовым защищать союзников, - добавил Столтенберг.

Напомним, что 22 августа на военном полигоне под Гродно Александр Лукашенко заявил, что войска НАТО движутся к границам Беларуси.

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