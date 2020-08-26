«Беларусь готова к диалогу по ситуации в стране, но без вмешательства во внутренние дела»: Макей пообщался с главой МИД Италии

Макей созвонился с главой МИД Италии Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Глава МИД Беларуси Владимир Макей 26 августа провел телефонный разговор со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо. Звонок был инициирован итальянской стороной. Об этом сообщили на сайте белорусского ведомства.

«Во время телефонного разговора Владимир Макей с главой Министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо обсудили сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также состояние двустороннего политического диалога. По просьбе итальянской стороны, Владимир Макей проинформировал своего коллегу о той ситуации, которая складывается на данный момент внутри Беларуси», - сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Владимир Макей подчеркнул важность всесторонней оценки тех событий, которые происходят в Беларуси. И добавил, что он готов к конструктивному диалогу со своими зарубежными коллегами, но без вмешательства во внутренние дела.

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Линкявичюс также добавил, что преступления против собственных граждан недопустимы в демократическом государстве (подробности).