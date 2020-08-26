Нацбанк рекомендовал банкам обеспечить обменники валютой и взвешенно подходить к курсам.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Нацбанк считает, что банковский сектор должен своевременно снабжать обменные пункты, кассы валютой для бесперебойного проведения валютно-обменных операций в течение рабочего дня.
- При этом банкам следует взвешенно и экономически обоснованно подходить к установлению курсов покупки и продажи иностранной валюты, - подчеркнули в Нацбанке, пишет БелТА.
Напомним, что 26 августа доллар побил годовой рекорд. Американская валюта прибавила 4,52 копейки. Теперь доллар стоит 2,648 белорусского рубля.
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