Нацбанк рекомендовал банкам обеспечить обменники валютой и взвешенно подходить к курсам. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Нацбанк считает, что банковский сектор должен своевременно снабжать обменные пункты, кассы валютой для бесперебойного проведения валютно-обменных операций в течение рабочего дня.

- При этом банкам следует взвешенно и экономически обоснованно подходить к установлению курсов покупки и продажи иностранной валюты, - подчеркнули в Нацбанке, пишет БелТА.

Напомним, что 26 августа доллар побил годовой рекорд. Американская валюта прибавила 4,52 копейки. Теперь доллар стоит 2,648 белорусского рубля.

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