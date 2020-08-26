Минобороны ответило на ноту протеста Литвы из-за нарушения воздушного пространства: Обвинения бездоказательные

Литовцы посчитали, что белорусские вертолеты нарушили их воздушное пространство. В Минобороны Беларуси говорят, что это не так. Фото: Минобороны.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что 24 августа в Вильнюсе в МИД вызывали белорусского посла Беларуси в Литве, которому была вручена нота протеста. Основанием послужило то, что, по мнению литовской стороны, белорусские военные нарушили воздушное пространство Литвы.

В среду, 26 августа, пресс-служба белорусского Министерства обороны опубликовала в телеграм-канале официальный комментарий.

- Обвинения литовской стороны необоснованные, бездоказательные и политизированные, - заявили в Департаменте международного военного сотрудничества Минобороны.

Как пояснили в ведомстве, белорусская сторона 24 августа запросила у литовского военного дипломата в Беларуси доказательства по факту нарушения госграницы соседнего государства. Так как по информации белорусских средств объективного контроля, нарушения не было, эти сведения были переданы 25 августа в МИД Литвы.

- Вплоть до 16.00 26 августа литовская сторона все еще не предоставила свои данные объективного контроля по указанному инциденту. В связи с чем считаем, что предъявленные обвинения необоснованные, - заключили в Минобороны.

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Еще одно заявление от Минобороны: «Армия обеспечивает военную безопасность государства и каждого отдельного гражданина»

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