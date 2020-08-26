Макею позвонили из МИД Великобритании: министр высказался о недопустимости санкций

Макею позвонили с МИДа Великобритании: министр высказался о недопустимости санкций. Фото: Министерство иностранных дел Латвии.

Инициатива разговора исходила от британской стороны. Глава МИД Владимир Макей общался с парламентским заместителем министра иностранных дел и министра международного развития Великобритании (министром по делам Европейского соседства и Америки) Уэнди Мортон.

Дипломаты обсудили ситуацию в Беларуси, которая сложилась после выборов президента. Макей и Мортон также проговорили перспективы дальнейшего двустороннего взаимодействия. Владимир Макей заявил, что готов продолжать конструктивный и откровенный диалог, а также отметил недопустимость попыток санкционного вмешательства в дела Беларуси, пишет БелТА.

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