Доллар в обменниках продают по 3 рубля, евро - и того больше!

Белорусский рубль становится все дешевле по отношению к валюте. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в среду, 26 августа, на валютных торгах доллар побил годовой рекорд. «Зеленый» прибавил к своей стоимости сразу 4,52 копейки и достиг 2,648 рубля.

В обменниках традиционно курс купли-продажи валюты выше официального. И в тот же день некоторые банки выставили цену на американскую валюту - в 3 рубля.

Несомненно, доллар и евро, которые и так растут в послевыборный период чуть ли не ежедневно словно на дрожжах, подросли и сейчас.

В Бресте Технобанк и Франсабанк в первой половине дня продавали доллары не дешевле 3 рублей за один «зеленый». Ко второй половине дня цену немного откатили и назад - 2,95 рубля за доллар. Но надолго ли? В любом случае цену ниже чем 2,7 рубля за доллар в среду не выставляли нигде.

Почти так же не уступает в росте и европейская валюта. На 26 августа стоимость одного евро в обменниках колебалась в пределах 3,2 - 3,5 рубля.

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