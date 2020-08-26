В минском доме Валерия и Вероники Цепкало обыск. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что в доме Цепкало проходит обыск, они сообщили tut.by.

Валерий и Вероника отметили, что не знают, кто его проводит. В доме сейчас находятся родственники супругов. Сами же Валерий и Вероника - за пределами Беларуси. Экс-кандидат в кандидаты в президенты Беларуси Валерий Цепкало уехал из страны еще 24 июля. По его словам, причиной отъезда стало возможное задержание. Об этом его предупредили друзья из правоохранительных органов. Жена Валерия Вероника покинула Беларусь 9 августа - в день выборов президента.

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