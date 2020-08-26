«Диджеи перемен» Соколовский и Галанов уехали в Литву, опасаясь новых задержаний и репрессий

"Диджеи перемен" решили уехать из Беларуси. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что в Литву из Беларуси выехали «диджеи перемен» 30-летний Владислав Соколовский и его коллега 27-летний Кирилл Галанов, сообщил ресурс delfi.lt.

Молодые люди стали известны широкой общественности после того, как включили песню Цоя «Перемен» на провластном мероприятии в Киевском сквере еще до выборов, 6 августа. После такого жеста протеста парни были приговорены судом к 10 суткам ареста - официально их признали виновными в хулиганстве и оказании сопротивления при задержании. 16 августа их отпустили домой, а 21 августа Соколовский был снова задержан, в этот раз его быстро отпустили.

По словам Владислава Соколовского, посольство Литвы сразу предлагало им помощь, еще 6 августа, как только молодой человек стал «диджеем перемен».

- Когда нас выпустили, посольство снова с нами связалось. Мы решили воспользоваться предложенной помощью. И мы получили даже больше помощи, чем надеялись, - пояснил молодой человек журналистам.

Соколовский с Галановым приехали в Литву 22 августа.

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