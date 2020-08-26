Белорусы смогут въезжать в Украину и после "закрытия" страны из-за коронавируса 29 августа

Белорусы смогут въезжать в Украину после 29 августа. Фото: Янсонс ОСКАР

Напомним, что с 29 августа Украина вводит запрет на въезд в страну для иностранцев, которое будет действовать до 28 сентября. Такое решение было принято на заседании правительства Украины 26 августа. Однако, как стало известно позже, запрет не коснется граждан Беларуси.

- Исключение сделали для граждан Беларуси, которые из-за протестов в стране и действий режима диктатора Лукашенко захотят приехать в Украину, - сообщил в своем телеграм-канале депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

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