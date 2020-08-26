ЧП на «Гомельдреве»: один рабочий погиб, другой – в больнице. Фото:gomel.today

ЧП случилось вечером 25 августа. В МЧС поступило сообщение, что нужна помощь сотруднику «Гомельдрева», который потерял сознание на дне технологического колодца. Когда спасатели прибыли на место, 58-летний слесарь-сантехник уже погиб - бойцы извлекли его тело.

Следственный комитет, который сейчас проводит проверку по факту гибели сотрудника предприятия, сообщил некоторые подробности. Оказывается, когда 58-летний слесарь потерял сознание в колодце, работники спустили на веревке ему на помощь другого сантехника. Но мужчине стало плохо, и его сразу оттуда вытащили. Медики госпитализировали пострадавшего, пишет БелТА.

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