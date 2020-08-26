Новый глава Белорусской православной церкви в своем первом обращении назвал, какие перемены нужны белорусам

Епископ Вениамин, избранный митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси, в день Минской иконы Божией Матери обратился к белорусам. Фото: sobor.by.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел попросил освободить его от должности. Новым главой белорусских православных стал епископ Вениамин.

В среду, 26 августа, избранный митрополит обратился со своим первым архипастырским словом к верующим, сообщил сайт church.by.

Так глава БПЦ попросил, чтобы была усилена общественная и личная молитва за Беларусь. А в храмах и на территориях при них люди объединялись для совместной молитвы, да и в каждом доме были зажжены светильники горячей молитвы.

- Скорби и переживания наши от времени Великого поста до сегодняшнего дня стремительно сменяют друг друга. Мы ищем выход и пока не находим, - пояснил митрополит.

Он обратился к истории церкви и признал вернуть мир в Беларусь и в свои сердца, а также призвал продлить Успенский пост на три дня. Священник подчеркнул, что без покаяния в совершенных грехах не может быть возвращения мира.

- Вспомним, что греческое слово «метанойя», традиционно переводимое как «покаяние», буквально означает «перемена ума». Церковь Христова призывает каждого из нас осознать свои грехи и, самое главное, принести достойные плоды покаяния. Перемена умов, перемена сердец от зла к добру, от лжи к правде, от разделения к единению, от осуждения к пониманию - вот какие перемены нужны нашему обществу в первую очередь, - подчеркнул епископ Вениамин.

Также он подчеркнул, что помимо внешнего противостояния сейчас в Беларуси совершается и духовная борьба за Отечество - в сердце каждого. А последние скорбные события произошли от того, что сердца граждан склонились в недобрую сторону, от того, что «свет Христов не смог воссиять в темное время, когда проявился грех беззакония».

- Верю, что если мы воодушевленно, с усердием и единодушно исполним наше намерение провести эти три дня в посте, молитве и покаянии, то быстро увидим отклик Неба. Поймем, что нам, жителям Беларуси, нужно сделать, чтобы зло победить добром и не допустить в дальнейшем зла. Желание сделать свою жизнь лучше вполне закономерно и естественно для человека, но, если при этом не призывается помощь свыше, а прилагаются только человеческие усилия, то результат будет таким, как у строителей Вавилонской башни, - заявил владыка.

В завершение митрополит посоветовал призывать в заступничество святыню Беларуси - Минскую икону Божией Матери, праздник которой как раз отмечается 26 августа.

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