«Мы с Александром Григорьевичем договорились»: Путин заявил, что Беларусь получит вакцину от коронавируса одной из первых

Путин поручил вице-премьеру Голиковой довести до конца подключение Беларуси к третьему этапу исследования российской вакцины от коронавируса. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что Беларусь станет одним из первых государств, которое получит российскую вакцину от коронавируса, проинформировало агентство ТАСС. Именно об этом Владимир Путин говорил в среду, 26 августа, на правительственном совещании.

Так президент России вспомнил договоренность с белорусским президентом о вакцине и о белорусах-добровольцах, которые примут участие в третьем этапе испытании вакцины. Об этом лидеры стран-соседок говорили во время телефонного разговора еще 24 августа.

- Мы с Александром Григорьевичем это обсуждали и договорились, что Беларусь подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования нашей вакцины. А потом будет одной из первых стран, которые получат этот препарат, - напомнил Путин вице-премьеру Татьяне Голиковой, поручая довести до конца эту работу вместе с белорусскими коллегами.

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