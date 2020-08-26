Госконтроль и налоговая пришли с внеплановой проверкой в белорусскую «Комсомолку»

КГК и налоговая проверяют "Комсомольская правда в Беларуси". Фото: Надежда БУТОВИЧ

В редакцию ЗАО «БелКП-Пресс» в Минске, которая издает газету «Комсомольская правда в Беларуси» в среду, 26 августа, пришли с проверкой сотрудники Госконтроля и налоговой службы. Проверка, инициированная контролирующими органами , не является плановой и, по словам, представителей госструктур продлится до 6 октября.

- Это внеплановая проверка Госконтроля вместе с налоговой. Причины нам не объясняют, ссылаются на указ №510. В офис пришли шесть человек, редакция пока работает. Сотрудники КГК и налоговой проверили служебные компьютеры гендиректора и юриста компании, а также проверили наши серверы, - пояснила Наталья Галезник, гендиректор компании и добавила. - Для нас стало немного неожиданным, что проверяются служебные компьютеры. Но, по сути, они имеют на это право. Пока мы договорились, что они в офисе посмотрят и скопируют то, что им надо. Мы абсолютно открыты и не препятствуем проверке. Сказали, что проверка по предписанию будет длиться до 6 октября.

Таким образом, проверка финансово-хозяйственной деятельности «БелКП-Пресс» продлится более месяца. В среду, 26 августа, проверяющие покинули офис «Комсомолки» около 18.00 часов.

Напомним, на прошлой неделе «Комсомольская правда в Беларуси» трижды не была напечатана в Доме печати «по техническим причинам». На данный момент редакция работает штатном режиме, и очередной номер «Комсомольской правды» был сдан в типографию.

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Основные официальные причины - поломка оборудования либо отсутствие расходных материалов. При этом государственные издания продолжают выходить в положенные сроки (подробности).