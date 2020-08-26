Мобильный оператор А1 предупредил об ухудшении мобильного интернета в Минске: Требование госорганов

В Минске у владельцев смартфонов снова будут проблемы с доступом в интернет. Фото: pixabay.com.

Вечером в среду, 26 августа, пресс-служба белорусского мобильного оператора А1 предупредила своих абонентов об очередном замедлении доступа в интернет в Минске по распоряжению властей.

Так согласно распоряжению госорганов в столице будет снижена пропускная способность сети интернет. Что, конечно, повлечет существенное снижение качества мобильного интернета и проблемы с доступов в различные мессенджеры.

- В среду, 26 августа, с 20.40 часов на территории Минска произойдёт снижение пропускной способности мобильного интернета. Это обусловлено соответствующим распоряжением уполномоченных госорганов, - пояснили в пресс-службе А1.

И уточнили, что в результате выполнения данного требования существенно ухудшится качество сервисов передачи данных или даже полная недоступность услуги по передаче данных на определенное время.

- А1 сообщит о восстановлении корректного доступа к услугам мобильного интернета сразу же, как это станет возможным, - проинформировала пресс-служба компании в соцсетях.

Подобное заявление: о поступившем распоряжении от властей замедлить мобильный интернет А1 сообщал и в минувшее воскресенье, 23 августа.

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