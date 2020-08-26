Польша начала пропускать к себе белорусов без виз и готовит больницы для пострадавших в Беларуси протестующих

По словам польских властей, несколько десятков белорусов уже выехали в Польше, скрываясь от режима, даже без виз и соответствующих документов. Фото: Оксана БРОВАЧ

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что на среду, 26 августа, 11 белорусов попросили убежища в Литве, а Польша готова стать вторым домом. В тот же день стало известно, что в соседней с Беларусью Украине закрыли въезд для иностранцев из-за коронавируса, но упростили и разрешили въезд всем белорусам.

Позже стало известно, что наряду с Литвой Польша уже начала принимать белорусов, которые хотят скрыться от репрессий, написало ТАСС.

- Власти Польши уже пропустили на территорию страны белорусских граждан даже без виз и необходимых документов. К нам въехали несколько десятков граждан Беларуси, пострадавших от режима Лукашенко, они нашли помощь на территории Польши, - заявил польский премьер-министр Моравецкий.

Далее говоря о введении процедуры облегченного въезда для белорусов, польский премьер добавил:

- Наша помощь идет дальше. Я попросил министра здравоохранения подготовить наши больницы, чтобы иметь возможность принимать людей из-за нашей восточной границы. Необходимость в этом уже есть. Мы получаем сигналы от организаций с территории Беларуси и от частных лиц, что есть люди, которые серьезно избиты, измучены милицией. Для всех этих людей польские больницы открыты, есть свободные места, - пояснил польский чиновник, подчеркнув намерение польских властей помочь пострадавшим.

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