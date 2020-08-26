МИД Германии: Лукашенко не сможет избежать признания реальности на улицах своей страны и в сознании своих сограждан

Министр иностранных дел Германии заявил, что в Беларуси ежедневно усиливаются репрессии против мирных демонстрантов, а власти Минска становятся все более маргинальными. Фото: REUTERS.

Власти Германии назвали текущие события в Беларуси «ежедневным усилением репрессий против мирных демонстрантов», пишет БелаПАН. Такие слова прозвучали в заявлении министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.

- В условиях ежедневного усиления репрессий против мирных демонстрантов руководство Минска становится все более маргинальным, - констатировал дипломат.

По словам министра, несмотря на жесткие условия смелые граждане Беларуси ежедневно выходят на улицы своей страны против фальсификации выборов, выступая за свое право на свободу и демократическое участие.

- Они просят не больше, но и не меньше, чем открытый диалог со своим правительством, - подчеркнул Маас.

И добавил, что по его мнению, является совершенно недопустимым, чтобы членов Координационного совета подвергали арестам, допросам и запугиванию. Так как Совет уже неоднократно заявлял свои действительные цели: работа на мирное урегулирование текущего кризиса на основе действующей Конституции и с учетом тесных отношений гражданского общества между Беларусью и Россией.

- Господин Лукашенко не сможет избежать признания реальности на улицах своей страны и в сознании своих сограждан. В ближайшие дни на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Берлине мы обсудим, как ЕС отреагирует на ситуацию в Беларуси. Мы не оставим без ответа серьезные нарушения прав человека и фундаментальных демократических принципов, - резюмировал глава немецкой дипломатии.

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