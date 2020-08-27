Старший вице-президент в EPAM ушёл в бессрочный отпуск и присоединился к Координационному совету

«Мы все прагматики и большинство моих единомышленников всю свою жизнь занимались чем-то очень конкретным и полезным для всех: бизнесом, образованием, работали на промышленных предприятиях и так далее» – пишет Богрецов. Фото: facebook.com

Старший вице-президент американской IT-компании EPAM Максим Богрецов разъяснил для чего и почему присоединился к Координационному совету. На своей страничке в Facebook он опубликовал обращение к близким и единомышленникам, в котором описал свой взгляд на происходящее сейчас в Беларуси.

В частности, Максим пишет, что день выборов показал небывалый уровень активности народа. И в этот день он, как и все, испытал уникально чувство гордости за то, что является белорусом. Однако к этому чувству быстро добавилось чувство стыда, когда власть применяет беспрецедентный террор по отношению к собственному народу, невиданному здесь со времен второй мировой войны.

«Мы все прагматики и большинство моих единомышленников всю свою жизнь занимались чем-то очень конкретным и полезным для всех: бизнесом, образованием, работали на промышленных предприятиях и так далее – пишет Богрецов, - Я даже неделю после 9 августа попытался что-то делать по работе, но реально вместо того, чтобы производить что-то без конца объяснял клиентам план компенсации потерянного производства в Беларуси или выслушивал как они требуют все критические или не очень функции вынести за пределы страны».

Спустя пару дней после выборов старший вице-президент принимает решение уйти в отпуск на неопределенное время. «В Минске я решил помочь чем могу построить общество, где правда, факты и ответственность государственных органов перед собственным народом не пустые слова. Это, кстати, можно очень элегантно сделать с помощью современных цифровых технологий. Эти же технологии показали, что мухлевать, обманывать, нарушать закон и прятаться за государственные чины в современном мире очень сложно – все на виду», - отмечает он.

Богрецов говорит, что не видит «людей готовых простить, притвориться, вернуться в загончики к своим клавиатурам, станкам или сковородкам и продолжать содержать власти и силовиков, которые нас, наших друзей, родственников, детей убивают, избивают, унижают под псевдопатриотические песни».

Являясь членом координационного совета, он отмечает, что совет не является органом управления и не ставит задачу захвата власти. Просто они пытаются донести до разных участников этого конфликта - прежде всего властей - что старые методы не работают. «Продолжение насилия — это тупик, сталкивать жителей Беларуси лбами между собой или с соседями не нужно».

В конце обращения старший вице-президент отмечает, что у него есть много практических идей как построить гражданское общество, создать правильный инвестиционный климат, реально помочь экономике и так далее. «Энергии много», - подчёркивает Богрецов.