У минчанки украли оппозиционный сарафан

«Орудие преступления» осталось на балконе, но неизвестным всё равно удалось дотянуться и умыкнуть предмет женского гардероба. Фото: instagram.com

Со своего балкона минчанкой Анной Губановой была вывешена композиция из вещей, которая выглядит из далека как бело-красно-белый флаг. Роль разделяющей белое полотно красной полосы взял на себя сарафан. В ночь с 25 на 26 августа его похитили неизвестные, написала девушка в своём Instagram.

Проживает Анна в Минске возле площади Победы в доме со шпилем. Фото ее балкона не один появлялось в соцсетях. Возможно, она решила сделать флаг из одежды после большого количества рассказов, что без ведома владельцев настоящие бело-красно-белые флаги, что люди вывешивают на своих домах, снимаются работниками коммунальных служб и неизвестными в штатском.

Но утром 26 августа Анна обнаружила, что ее красный сарафан с балкона исчез. Вместо него она обнаружила леску с грузиком и крючком. Кто-то его украл ночью при помощи найденного незамысловатого приспособления. «Орудие преступления» осталось на балконе, но неизвестным всё равно удалось дотянуться и умыкнуть предмет женского гардероба.

«Рыбаки! – пишет в комментарии под фото девушка, - Эх. Надеюсь полотенце не улетит. Заструбцинила покрепче что ветром не сорвало».