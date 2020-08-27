«Ничего святого!» Епископ Кособуцкий высказал протест против действий силовиков

«Костел – это святыня Бога. Он свободно открыт для посещения всем желающим», - отмечает в своём сообщении Кособуцкий. Фото: catholic.by

Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий отреагировал решительным протестом против действий милиции, которой 26 августа вечером был заблокирован вход и выход в костел Святых Симеона и Елены в Минске. Свое возмущение он опубликовал на официальном сайте Римско-католического костела в Беларуси.

В своем протесте иерарх предупреждает госорганы и силовые структуры, что такие действия недопустимы и незаконны. «Костел - это святыня Бога. Он свободно открыт для посещения всем желающим», - отмечает в своем сообщении Кособуцкий.

Также епископ подчеркивает, что блокирование входа и выхода людей противоречит гарантированному Конституцией РБ праву граждан на свободу совести и вероисповедания, оскорбляет чувства верующих и «выходит за рамки законов человеческих и Божьих».

С его возмущениями солидарен епископский викарий Могилева и Могилевской области епископ Александр Яшевский. Оба иерарха надеются, что подобным образом силовые структуры на территории святынь действовать не будут.

26 августа вечером на площади Независимости в Минске вновь прошли задержания протестующих. Некоторые участники оказались заблокированы в Красном костеле - силовики заперли двери. Открыли костел лишь через 30 - 40 минут.

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