В Брестском районе 5-летний мальчик утонул в декоративном водоёме. Фото: СК

В Брестском районе 5-летний мальчик утонул в декоративном водоеме. Это произошло днем 24 августа на берегу водоема, расположенного на придомовой территории. Оказалось, что с 23 августа ребенок был в гостях у бабушки, которая 24 августа поехала в Брест, оставив внука со своей 16-летней дочерью.

- Когда мальчик играл во дворе, его тетя была в доме. Выйдя во двор, девушка обнаружила ребенка в водоеме без признаков жизни и вызвала бригаду скорой помощи, - сообщил 27 августа Следственный комитет. - Прибывшие медики констатировали смерть мальчика.

По факту трагедии проходит проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, все обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили в СК.