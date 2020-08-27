Курсы всех валют снова растут 27 августа Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже курс рубля продолжает снижаться ко всем основным валютам.

По данным на 10.30 больше всего дорожает российский рубль - его курс поднялся почти на 3 копейки до 3,5352 белорусских рубля за 100 российских (+0,83%).

Евро с утра подорожал на 2 копейки до 3,153 EUR/BYN (+0,78%).

Курс доллара США с утра вырос на 1 копейку до 2,6656 USD/BYN (+0,65%). Торги на бирже продолжаются.

Напомним, 26 августа доллар установил годовой рекорд >

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