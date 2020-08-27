Тадеуш Кондрусевич резко осудил действия силовиков в Красном костеле Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Глава белорусского католического епископата митрополит Тадеуш Кондрусевич резко осудил действия силовиков в Красном костеле Минска вечером 26 августа. Напомним, ОМОН заблокировал двери храма во время разгона мирной акции на площади Независимости.

- Заявляю решительный протест против неправомерных действий силовых структур, которые по своему предназначению призваны охранять основные права граждан, в том числе и право на свободу вероисповедания, а не препятствовать их реализации, гарантированной законодательством, - пишет архиепископ. - Неадекватные и противоправные действия, имевшие место на территории костела святого Симеона и святой Елены, должны быть расследованы, а виновные - понести наказание в соответствии с законодательством.

Митрополит Кондрусевич уверен, что «эти и подобные действия сотрудников силовых структур не способствуют снятию напряженности ради скорейшего восстановления мира и согласия в белорусском обществе», цитирует Catholic.by.

Напомним, в тот же вечер свой протест выразил генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий. Иерарх предупредил государственные власти Беларуси и руководство силовых структур, что подобные действия являются недопустимыми и незаконными.