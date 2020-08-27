ЕС и Канада заявили, что ждут от властей Беларуси выполнения международных обязательств

«Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и готовы внести свой вклад в мирное разрешение кризиса», - подчёркивается в обращении Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В совместном заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля и министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня говорится, что, «будучи друзьями народа Беларуси и сторонниками суверенитета и независимости Республики Беларусь, они поддерживают стремление белорусских граждан к демократическим переменам». Заявление опубликовано на официальном сайте Европейской службы внешних связей.

«Нами многократно и недвусмысленно выражалась позиция относительно характера проведения президентских выборов 9 августа в Беларуси и последовавших за ними событий. Президентские выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Масштабные демонстрации в Минске и по всей стране в воскресенье, 23 августа, должны помочь осознанию властями того факта, что для движения вперед Беларуси незамедлительно необходим открытый и конструктивный диалог», - сообщается в обращении.

«У Беларуси есть международные обязательства, и мы ждем от властей их выполнения. Как государство - участник Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, у Беларуси есть обязательства проводить подлинно демократические выборы и обеспечивать права человека и основные свободы. Только мирные и демократические процедуры позволят деэскалировать ситуацию и найти устойчивые решения», - отмечают Боррель и Шампань.

Сейчас в ОБСЕ председательствует Албания. Ее представители предложили организовать визит совместно с будущим председательством ОБСЕ Швецией, чтобы произошел конструктивный диалог. Евросоюз и Канада призывают власти Беларуси принять это предложение безотлагательно.

«Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и готовы внести свой вклад в мирное разрешение кризиса. Канада и Европейский союз в сотрудничестве со своими международными партнерами будут и впредь поддерживать народ Беларуси и делать все, чтобы его голоса были услышаны и его права были защищены», - подчеркивается в обращении.

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