Макей пригласил послов ЕС для обсуждения ситуации в стране Фото: Архив "КП"

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 27 августа собрал глав дипломатических миссий стран Евросоюза для обсуждения политической ситуации в стране и реакции на нее в мире. На встрече с Макеем сейчас находятся все аккредитованные в Беларуси послы государств ЕС, цитирует interfax.by источник в дипломатических кругах. В пресс-службе МИД эту информацию пока не комментируют.

Напомним, после президентских выборов, прошедших 9 августа, в Беларуси продолжаются массовые акции протеста против официальных итогов выборов. Всего в ходе манифестаций были задержаны около 7 тысяч человек, есть несколько погибших. О возбуждении уголовных дел в отношении силовиков ничего не сообщается.

Тем временем, Amnesty International и 15 международных и белорусских объединений в открытом письме обратились к Совету ООН по правам человека с призывом срочно созвать специальную сессию для разрешения кризиса в области прав человека в Беларуси, «где после президентских выборов власти начали полномасштабные репрессии», пишет БелаПАН.