Насолил так насолил. Работник одного из предприятий намеренно испортил 4 тонны молока

Ущерб от порчи 4 тонн молока оценен в более 3 200 рублей. Фото: mvd.gov.by

В Жабинке в милицию обратился руководитель местного предприятия, чтобы привлекли к ответственности человека, из-за которого одной из местных животноводческих ферм был нанесен ущерб.

Ночью неизвестный проник в помещение для хранения молока и испортил его.

Оперативниками была установлена личность злоумышленника. Это был один из работников этого хозяйства.

«В ту ночь на смене оставался только один скотник, который ухаживает за больными животными, у него есть доступ к лекарствам, - рассказали в Жабинсковском РОВД. - Он залил антибиотик в пустой резервуар, в котором хранится продукт, а с утра его наполнили молоком. Естественно, его использовать нигде нельзя».

Фермерским хозяйством производится продукция экстра-класса. Ущерб от порчи 4 тонн молока оценен в более 3200 рублей.

Следователями дана правовая оценка и возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение либо повреждение имущества. Вредителем урон не возмещен. На этот поступок поступок его сподвигли личные мотивы.

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