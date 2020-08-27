Лукашенко про работу крупнейших предприятий Беларуси: Стабильная работа промышленности - краеугольный камень экономики страны

Лукашенко заявил, что чем эффективнее будут работать предприятия, тем больше денег окажется в бюджете страны. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 27 августа проводит совещание, на котором обсуждаются вопросы развития важнейших организаций Министерства промышленности. Об этом сообщили в БелТА.

Главная тема, которая была затронута на совещании, - ситуация в Беларуси, сложившаяся на крупнейших предприятиях. Лукашенко напомнил, что 25 августа на встрече с первым вице-премьером и министром финансов как раз обсуждал вопрос про наполнение бюджета страны.

«Все же прекрасно понимают, что чем эффективнее работают промышленные предприятия, тем больше средств поступит в бюджет страны. А это значит, что у государства будет возможность профинансировать социальные программы в гораздо большем объеме. Мы проанализировали бюджет и не видим проблем на данный момент с финансированием основных социальных мероприятий, которые были запланированы на 2020 год. Сюда же можно отнести и заработную плату. Стабильная работа наших крупнейших предприятий - краеугольный камень экономики страны», - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что 2020 год принес немало испытаний: из-за пандемии коронавируса многие рынки сбыта оказались закрытыми, а сейчас ситуация осложнилась в связи с непростой обстановкой внутри страны.

«Хочу подчеркнуть, что никакой безвозмездной помощи нам никто не окажет. Надо рассчитывать только на свои возможности и силы», - отметил белорусский лидер.

На совещании также был затронут вопрос про ситуацию с экспортом продукции. Лукашенко отметил, что на сегодняшний день это является ключевой задачей.

«Ведь отсюда и валюта, и курс рубля и так далее. Нельзя сидеть и ждать, что кто-то придет к нам, а потом встанет в очередь перед воротами завода купить продукцию. Надо шевелиться. Самим шевелиться. Если нужны меры поддержки экспорта, то мы их оказываем», - заявил президент.