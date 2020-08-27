Лукашенко: В Польше спят и видят, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет к ним. Ничего у них не получится

Лукашенко заявил, что «неустоявшиеся соседи» начинают вмешиваться во внутренние дела страны и давят на государство. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 27 августа провел совещание, на котором обсудил работу крупнейших предприятий Беларуси в сложившейся ситуации. На совещании президент также заявил, что в отношении страны началась самая настоящая «дипломатическая бойня». И происходит она на самом высоком уровне. Об этом сообщили в БелТА.

- На сегодняшний день мы имеем определенный этап гибридной войны против Беларуси. Ну а как это назвать иначе? СМИ и информационная сфера просто поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Скажу, что дипломатическая бойня началась против Беларуси, и это происходит на самом высоком уровне, - отметил Лукашенко.

Он также добавил, что «неустоявшиеся соседи» Беларуси уже не только заявляют в открытую про повторные выборы, которые, по их мнению, должны быть проведены, но и начинают вмешиваться во внутренние дела страны и оказывать давление. По словам Лукашенко, это «дипломатическая война».

Белорусский лидер на совещании заявил, что Беларусь на данный момент вынуждена тратить большие деньги на то, чтобы стабилизировать обстановку, которая возникла на западных границах. Именно туда были переброшены некоторые военные части.

- Ну вы же видите эти заявления о том, что если вдруг Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они уже в открытую говорят об этом, спят и видят. Но скажу, что ничего у них не получится. Я это знаю, - подчеркнул Лукашенко.