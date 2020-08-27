Польша возобновляет выдачу виз белорусам Фото: Оксана БРОВАЧ

Польша возобновляет выдачу виз белорусам, заявил 27 августа глава офиса польского премьер-министра Михаил Дворчик. По его словам, сейчас разрабатываются программы помощи белорусам, а в правительстве решили возобновить нормальную работу консульств и выдачу виз, сообщает польская пресса.

В то же время на сайте Польского визового центра в Беларуси сообщается, что 2, 9 и 15 сентября будут предоставляться дополнительные места в онлайн-системе для записи на подачу документов в визовые центры Польши в Минске, Гомеле, Бресте, Гродно и Лиде. А с 21 августа визовые центры Польши в Лиде и Гомеле возобновили прием документов на визы в Польшу для следующих целей: работа, карта поляка и водители международных перевозок, а также учащиеся и студенты, получающие образование в Польше.

Визовые центры в Барановичах и Пинске пока закрыты до дальнейшего уведомления ввиду эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте.

Дозвониться до оператора визового центра, чтобы уточнить обновленную информацию, пока не удалось.