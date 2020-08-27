Лукашенко: С улицей мы справимся, как бы ни пытались дестабилизировать обстановку. Главное - спасти экономику

Лукашенко заявил, что главное - спасти экономику. Фото: БелТА

Александр Лукашенко во время совещания по поводу работы крупнейших предприятий отметил, что в Беларуси смогут преодолеть ту ситуацию, которая возникла в связи с несанкционированными акциями. Об этом сообщили в БелТА.

- Для нас главное - это экономика. Если нормально будут работать предприятия наши, то не страшны нам никакие катаклизмы. А с улицей мы справимся, как бы они ни пытались дестабилизировать обстановку, - заявил Лукашенко.

Он добавил, что люди уже смогли почувствовать, что действующему президенту есть на кого опереться.

- Скажу, уже в митингах в поддержку мира, спокойствия и действующего президента приняли участие около трех миллионов человек. Три миллиона - это же силища! - заявил президент.

По словам Лукашенко, его электорат более спокойный. Он состоит из ветеранов, пенсионеров и специалистов.

- Они же знают свое дело и работают. Поэтому мы и будем иметь те 80%, которые за нас проголосовали. Надо жить спокойно и каждому заниматься своим делом. Что касается меня, силовых структур и других, то мы тоже будем заниматься своим делом. По закону. Надо открывать Библию, это я про закон, и читать так: это - такие санкции, это - вот такие. Мы не кровожадные и не собираемся никого душить и гонять по улицам, если нас не вынуждают, - отметил белорусский лидер.

Лукашенко на совещании также заявил, что власти обязаны защитить людей. По его мнению, люди уже устали от всего происходящего и хотят жить спокойно.

- Люди поняли, что такое жить в спокойном Минске и что такое, когда к тебе на балкон забрасывают коктейли Молотова и бомбят улицы. А если гранаты бросать начнут? Я вам скажу, что вокруг Беларуси уже собрались группировки, которые готовы разжечь этот пожар. Мы этого не допустим. Я говорю прямо и не собираюсь никого убаюкивать, - подчеркнул президент.