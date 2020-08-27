Путин: сформирован резерв российских силовиков для помощи Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

В интервью на телеканале «Россия 1» президент РФ много говорил про Беларусь и заявил, что уже сформирован резерв из российских силовиков, чтобы помочь соседней стране в урегулировании ситуации с протестами.

В то же время Владмиир Путин заявил, что не введет своих силовиков в Беларусь до тех пор, пока «экстремистские элементы» не перейдут определенных границ. Путин подразумевает под этими границами разбой: поджог автомобилей, банков, захват административных зданий. По словам президента РФ, в договоре ОДКБ говорится об обязанностях Москвы перед Минском.

А пока необходимости в применении российских сил в Беларуси нет, подчеркнул президент РФ. Путин считает, что Россия по отношению к событиям в Беларуси ведет себя сдержаннее и нейтральнее по сравнению с США и странами Европы.

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