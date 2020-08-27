Лукашенко о студентах, которые участвовали в акциях протеста: Не хотят учиться, тогда Родину надо защищать. У нас Отечество в опасности

Лукашенко заявил, что те студенты, которые не захотят учиться, буду защищать Родину. Фото: БелТА

Александр Лукашенко на собрании, которое состоялось 27 августа, где обсуждались вопросы работы крупных промышленных предприятий, заявил, что готов на диалог с представителями трудовых и студенческих коллективов. Но диалог этот должен происходить не под давлением улицы. Об этом сообщили в БелТА.

«Давайте садиться и говорить. И трудовые коллективы, и студенческие, и рабочие, и крестьяне, у которых тоже есть свое слово, врачи, учителя. Но не те бесчинствующие молодчики, которые ходят по улице и кричат, что хотят диалога. Никакого диалога не хотят они. Никто с улицей за стол переговоров не сядет», - заявил Лукашенко.

Он добавил, что готов переговорить с людьми из оппозиции. Но, по словам президента, «они должны быть вменяемыми».

Лукашенко на совещании затронул тему призывов студентов на несанкционированные митинги.

«Начинают подзуживать наших студентов: первого сентября приедете на занятия и выходите на улицы. Мы доведем до студентов данную информацию. Доведем и до руководства вузов. Они же, в конце концов, отвечают за ситуацию в своих вузах. И они ответят, как и руководство промышленных предприятий. И нужно же понимать, что мы ребятам дали отсрочку от армии на время их обучения в вузе. А если они не хотят учиться, то тогда Родину надо защищать. У нас Отечество в опасности», - заявил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, тот, кто хочет учиться - будет учиться, а к тем, кто не захочет учиться и пойдет на улицу, будут приняты законные меры. Президент также отметил, что к нему уже поступило обращение со стороны министра обороны, который попросил тех студентов, которые не захотят учиться, призвать в армию.

«Я ответил Хренину, что еще рано обсуждать этот вопрос, ведь студенты не сели за парты. Но это один из вариантов. Ну и что тут незаконно, что несправедливо?» - подытожил глава государства.