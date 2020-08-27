Жара вернется на юг Беларуси в выходные 29-30 августа Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На юг Беларуси в выходные, 29 - 30 августа, вернется жара. В Гомельской и Брестской областях днем ожидается до плюс 29 градусов, но с осадками. В Могилевской области - до 27 тепла и с дождями в воскресенье.

Но жарко будет далеко не везде. Например, в Витебской и Гродненской областях на выходных днем прогнозируют всего 20 - 22 градуса, в Минске - 21 - 25 тепла, тоже с дождями.

По информации Белгидромета, в субботу, 29 августа, в отдельных районах возможны грозы. Ветер будет западным, северо-западным умеренным, при грозах порывистым.

30 августа погоду в республике в основном будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Балканского полуострова. На юго-востоке страны скажется влияние теплой воздушной массы, поступающей с юга Европы. Утром и днем в западных и центральных районах ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах - снова грозы. Ночью и утром слабый туман.

В начале следующей недели, по предварительным прогнозам, похолодает, местами пройдут дожди. Осень начнется с классической сентябрьской погоды.