Лукашенко про отзыв депутатов: Президента не удалось повалить - надо парламент расшатать

Лукашенко заявил, что его повалить не удалось поэтому взялись за парламент. Фото: БелТА

Александр Лукашенко на совещании 27 августа высказался и об отзыве депутатов. Об этом сообщили в БелТА.

- Уже за депутатов взялись. А они-то в чем виноваты? Прошли выборы, депутатов избрали, и все согласились. Нет, начали бодягу: отзовем депутатов. Пусть только попробуют. Мы же все понимаем прекрасно: президента не удалось повалить - надо парламент расшатать, - заявил Лукашенко.

По словам президента, большинство депутатов не из слабого десятка, и они (депутаты. - Ред.) должны знать всегда, что у них есть поддержка президента.

Лукашенко заявил, что на депутатов началось давление. Люди, по словам президента, начали требовать от них поддержки, денег и чтобы те на улицу выходили.

- Ну а если не вышли, значит, мы отзовем вас. Ну попробуйте, - подчеркнул Лукашенко.

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В Партизанском районе была запланирована встреча с депутатом Палаты представителей, известным тележурналистом Тенгизом Думбадзе. Он не пришел. Люди выстроились в очередь, чтобы подписаться за отзыв депутата. (подробности)