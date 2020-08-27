Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 августа 2020 года: 191 новый случай COVID-19 и 5 смертей за сутки

Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

В телеграм-канале Министерства здравоохранения опубликовали актуальную статистику по COVID-19 в Беларуси на 27 августа. Число зараженных составляет уже 71 165 человек. Прирост за сутки - 191 новый случай.

После проведенных курсов лечения в больницах Беларуси домой были выписаны 69 650 белорусов. Не обошлось за сутки и без смертей - скончались 5 человек. Всего же от коронавируса умерли 662 человека.

- У тех людей, которые не смогли победить инфекцию и умерли, были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция, - пояснили в ведомстве.

За все время в стране было проведено 1 497 421 тест для выявления COVID-19.

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