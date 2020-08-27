Лукашенко про обвал национальной валюты: Мы не сдерживаем курс рубля, уцепившись руками

Лукашенко заверил, что не допустит обвала национальной валюты. Фото: БелТА

Александр Лукашенко провел совещание 27 августа, на котором были затронуты вопросы работы крупных предприятий. Глава государства также высказался и про обвал национальной валюты и заверил, что этого не произойдет. Об этом сообщили в БелТА.

- Уже в открытую сейчас наши внутренние негодяи призывают к дестабилизации финансового рынка. А некоторые же этому и поддаются - валюту забирают из банков. Я говорю, что мы не допустим обвала национальной валюты. Если люди хотят купить доллары, то пожалуйста, у нас такой-то курс. На данный момент он плавающий. Если спрос большой - значит, дороже будут евро и доллар стоить, если поменьше - дешевле будут стоить. Мы не сдерживаем курс рубля, уцепившись руками, - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что на данный момент в стране еще не начали использовать золотовалютные резервы.

- Молодцы в Нацбанке и правительстве. Я как чувствовал: три месяца назад поставил задачу, чтобы все золотовалютные резервы в страну вернулись. До грамма золото вернулось. Катастрофы нет. Если люди хотят забрать свои деньги - берите. Резервов у нас достаточно. Да, в каких-то обменниках нет валюты, но я уже поставил перед Нацбанком задачу, чтобы впредь подобной ситуации избежать, - отметил президент.

Лукашенко также добавил, что Беларусь проведет переговоры с Россией. Речь будет идти, по словам главы государства, о рефинансировании одного миллиарда долларов долга.

- С Путиным мы уже договорились. А сегодня наш премьер-министр Головченко будет разговаривать с премьер-министром России Мишустиным про рефинансирование. Если нам удастся оставить у себя этот миллиард долларов, то это будет хорошим подкреплением для нашей национальной валюты, - заверил Лукашенко.

Президент отметил, что надежды также возлагаются и на валютные поступления от экспорта. По словам Лукашенко, он сейчас пошел неплохо в КНР и РФ.

- А все же знают, что экспорт - это поступление валюты… Мы выборы пережили, призывы к забастовкам пережили, на улицах блицкриг пережили, когда 9 и 10 августа попытались страну задушить. И это тоже переживем, - подытожил Лукашенко.