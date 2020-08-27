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Лукашенко про БелАЗ: Сотрудники прекрасно понимают, что если сегодня предприятие остановится, то города не будет

Белорусский лидер добавил, что провокаторы «паскудно себя ведут»
Инна КорсакИннаКорсак
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Лукашенко рассказал, что если сегодня остановится БелАЗ, то города не будет. Фото: БелТА

Лукашенко рассказал, что если сегодня остановится БелАЗ, то города не будет. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 27 августа провел совещание, где обсуждались вопросы по развитию крупнейших предприятий Беларуси. Об этом сообщили в БелТА.

Белорусский лидер попросил доложить министра промышленности о ситуации на БелАЗе.

- Ну что на БелАЗе там? Эти провокаторы так паскудно ведут себя. Вчера мы за ситуацией следили: вышли со смены уставшие белазовцы, только за проходную успели зайти, как они (провокаторы. - Ред.) флаг уже растягивают и по бокам идут, картинку делают. Ну я же знаю, как все это делается. Не надо это сотрудникам БелАЗа. Они же все прекрасно понимают: если сегодня БелАЗ остановится, то города не будет, - заявил Лукашенко.

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Беларусь: Лукашенко