На белорусской границе застряла фура с гуманитарным грузом из Польши

Диспетчер фирмы-перевозчика почему-то оказалась переслать документы на груз. Фото: pixabay.com.

В пресс-службе Государственного таможенного комитета сообщали о том, что вечером в среду, 26 августа, на белорусско-польской границе был задержан грузовик, сообщило информагентство БелТА.

Инцидент произошел в пропускном пункте «Берестовица».

- Авто следовало из Польши в Беларусь, и принадлежит оно польской фирме, груз был представлен как якобы гуманитарный. Однако соответствующих документов у водителя-белоруса не было, - пояснили в ГТК.

В международной товарно-транспортной накладной было указано, что в фуре перевозятся шпроты в томатном соусе - 12,7 тонны.

- Получить груз согласно документам должна была фирма в Беларуси. Каких-либо обозначений, что этот груз является гуманитарной помощью, нет. А указанного в накладной получателя нет в перечне белорусских получателей гуманитарной помощи, - подчеркнули в пресс-службе.

По информации ГТК, почти за сутки разбирательства «накладка» с документами так и не была устранена, диспетчер фирмы-перевозчика почему-то отказался отправлять документацию ни в бумажном виде, ни в электронном. Таможня выставила требование водителю, он должен сам решить, как дальше поступить с грузом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фотофакт. Польша отправила почти 50 фур со второй партией гуманитарного груза для Беларуси.

Уже через сутки грузовики со средствами защиты, ИВЛ и медикаментами будут в Минске (подробности).

Лукашенко: В Польше спят и видят, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет к ним. Ничего у них не получится.

Президент добавил, что «неустоявшиеся соседи» начинают вмешиваться во внутренние дела страны и давят на государство (подробности).

Польша начала пропускать к себе белорусов без виз и готовит больницы для лечения пострадавших в Беларуси протестующих.

Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий (подробности).